Deyvis Orosco: “Los sueños si se cumplen”

El popular cantante Deyvis Orosco afirma que esta Navidad es una fecha muy importante para él pues siempre trata de pasarla con su familia, sin embargo esta vez será diferente pues a la ausencia de su padre Jhonny Orosco se sumó la de su querida abuelita Teodolinda Marquez .

“Esta Navidad será algo difícil. La partida de mi abuelita fue un duro golpe familiar porque ella era como mi segunda mamá, sin duda esta Noche Buena la recordaremos con mucho amor con mi mamá, mi hermano y abuelito. Somos muy unidos y por eso siempre trato de pasarla con ellos en esta fecha importante”, indicó Deyvis.

Sin embargo, dentro del dolor la vida también le dio grandes satisfacciones al debutar en el cine como productor de la película ‘Somos Néctar’, hecho que le ha abierto las puertas para nuevos proyectos que se vienen para el 2018. Además, se ha consolidado en su carrera musical y ya viene alistando un nuevo disco para el próximo año.

“Este proyecto fue un sueño que siempre tuve, fue difícil hacerlo realidad porque hubieron muchas piedras en el camino y con el dolor de la partida de mi abuelita se complicaron las cosas, pero uno tiene que sacar fuerzas por la familia. Lo único que puedo decir después de tanto esfuerzo es que uno no puede dejar de soñar, cuando uno lucha por sus sueños se hacen realidad y yo lo he comprobado. Cuando tienes una meta tienes que trabajar por ello, creo que ya me gané un nombre en la música y seguiré trabajando más para que mi padre esté orgulloso de mí desde el cielo”.

En cuanto a la información de que se suma a la nueva versión de ‘Torbellino’ de Iguana Producciones, Orosco indicó que aún no puede dar mayores detalles aunque reconoció que sí tuvo una reunión con Lucho Llosa “pero no puedo decir si será para actuar o aportar como músico en este proyecto. Me gustaría volver a la actuación pero tampoco puedo dejar la música de lado”, finalizó.