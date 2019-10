Diana Ibarra: "La moda puede ayudar a elevar tu autoestima"

Síguenos en Facebook

Cambió las maquetas y los planos por las revistas de moda. Diana Ibarra, más conocida como Didi, dejó de lado su profesión como arquitecta para dedicarle más tiempo a aquel hobby que la ayudó a despejar su mente en los días universitarios: escribir en su blog personal Dolce Placard. Gracias a ello, actualmente es una de las fashion bloggers y youtubers peruanas más queridas del país debido a los mensajes positivos que transmite. Precisamente, esa actitud hizo que capte la atención de grandes empresas como Disney, que confió en ella para que sea la imagen oficial de la celebración en Perú por los 30 años de una de sus princesas emblemáticas: Ariel.

¿Cómo recibes el llamado de Disney para ser imagen de los 30 años de "La sirenita"?

Ellos sabían que mi personaje favorito de Disney era Ariel ("La sirenita"). Luego de algunas coordinaciones, decidimos hacer una línea de bikinis, ya que iba muy bien con la temática y queríamos sentir esa nostalgia por el personaje.

¿Cómo una arquitecta pasa a convertirse en una de las fashion bloggers más conocidas del Perú?

No fue una decisión consciente, fue algo que simplemente se dio. Estaba en tesis de arquitectura cuando quise darme un tiempo para explorar mi identidad, y así nació Dolce Placard, como un hobby. Luego comenzó a crecer y renuncié a mi trabajo. No quería dejar de hacer algo por miedo.

Tienes mucha presencia en Internet. ¿Te consideras una influencer?

No me llamo a mí misma influencer, porque no sé si ese término es adecuado para lo que hago. Me considero una creadora de contenido.

Precisamente, las personas que se dedican a crear contenido en redes sociales reciben criticas por su modo de trabajar. ¿Qué opinas al respecto?

Hoy en día las plataformas digitales permiten abrirle las puertas a tantas cosas. Críticas siempre van a haber, pero trato de que no me afectan porque pienso que, cuando alguien da una crítica, muestra su propia inseguridad.

La Sunat convocó a los influencers para orientarlos sobre las obligaciones tributarias...

Todos hemos recibido el mensaje y está bien que se hagan estas actividades para mejorar la transparencia. Es correcto que se sepa cuándo alguien te ha contratado.

¿Alguna vez sentiste que no encajabas en los estándares de belleza impuestos por la sociedad?

Sí, y es un proceso que todavía estoy terminando. Pasé muchos años de soledad y baja autoestima por esos temas. Nunca me veía reflejada en las revistas o en la televisión. Los íconos eran distintos a mí, no me hallaba en ningún lado. Pero entendí que ser diferente no tiene nada de malo.

Subiste a tu cuenta de YouTube un video en el que muestras tu cuerpo sin filtros. ¿Cuál fue el motivo?

Me di cuenta de que ya no le daba importancia a cómo salían mis fotos en redes. Además, al hacerlo, había gente que se sentía identificada. Por eso tomé la decisión de grabarme y mostrar cómo es un cuerpo normal. Deben entender que no eres menos persona por tener celulitis.

¿Cómo hacer para que la moda no termine afectando la personalidad o la autoestima de las personas?

No creo que la moda y la autoestima sean excluyentes. Considero que la moda puede ayudar a elevar tu autoestima. No debe ser algo que te restrinja por tu talla, peso o color de piel.

Perfil

Fundadora y editora de dolce placard. Estudió Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en 2015 creó su canal de YouTube. En 2018 publicó su libro "Quiérete. Confesiones de una vida no tan rosa".