“No contesto ese tipo de preguntas. Yo hice mi trabajo, ustedes lo vieron y lo pueden juzgar. No tengo porque hablar mal de nadie, menos de Chespirito porque ya está muerto, y no se puede defender. Yo, Carlos Villagrán, lo sigo queriendo”, dijo contundente el actor en su encuentro con la prensa peruana, cuando le preguntaron su opinión sobre cómo lo presentan en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo.

El actor mexicano que encarnó a Kiko en “El Chavo del Ocho” descartó que vaya a protagonizar una serie contando su versión de la historia sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños. “No lo haría porque me calificaría mal, no me agrada criticar a nadie sino más bien respetar a todos. Que la gente se encargue de juzgar mi trabajo, eso es lo que quiero”, dijo Villagrán.

El artista, de 81 años, por el momento no ha pensado en el retiro, y es así que desde este 25 hasta el 10 de agosto del 2025 en el MallPlaza de Bellavista será la figura principal de un espectáculo circense. El actor mexicano Carlos Villagrán estará acompañado con un elenco de primer nivel y actos con números aéreos, malabares, monociclos y alegres payasos.

El humorista mexicano afirmó que se encuentra en la mejor de las condiciones para seguir en los escenarios. “La motivación y el cariño del público hacen que tenga muchas ganas de hacer bien mi personaje y cada vez mejor”, refiere el humorista, quien recordó a su excompañero de trabajo, Ramón Valdez. “Era mi mejor amigo, que en paz descanse. Para mí, Don Ramón y Kiko fueron la sal y pimienta del programa”.