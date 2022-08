Pedro Suárez Vértiz se pronunció en sus redes sociales tras la partida de Diego Bertie, quien falleció a los 54 años tras caer del piso 14 del edificio donde vivía, ubicado en el distrito de Miraflores.

El intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ escribió un extenso mensaje en el que resaltó la calidad de persona y el profesionalismo de Diego Bertie. Asimismo, enfatizó que es la hija del actor y musico quien se lleva la peor parte de este doloroso momento.

“Ayer fue uno de los despertares más dolorosos de mi vida. Los noticieros no especificaban si Diego había fallecido o no. Solo decían que había caído de un piso 14. Y aunque la conclusión es obvia, yo no quería que Diego se vaya porque era un hombre bueno, talentoso y sobre todo, padre. Nada importa, más hoy que su hija y el hermano de ella. Por más que el dolor me cope, el auténtico sufrimiento es de ellos”, escribió Pedro Suárez Vértiz la madrugada de este sábado 6 de agosto.

Pedro Suárez Vértiz reconoció que con “la partida de Diego Bertie se ha ido también mis años de adolescente soñador. Porque él era todo lo que queríamos ser”.

Finalmente, dejó un mensaje a la hija del entrañable actor. “Hija de Diego : La vida solo te da preguntas. Jamás repuestas. Te quiero”.

