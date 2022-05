Después de 28 años, el actor Diego Bertie se sinceró y confirmó que tuvo un romance fugaz con el escritor peruano Jaime Bayly.

Pese a que el autor de “No se lo digas a nadie” había tocado este tema en más de una ocasión, esta es la primera vez que el actor y cantante se refirió al tema, y lo hizo a través de las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

A continuación, un repaso por todo lo que se sabe respecto a la historia de una amistad que terminó en una polémica enemistad.

¿Cuándo empezaron a ser vinculados Diego y Jaime?

Todo empezó en el año 1994, cuando Jaime Bayly publicó “No se lo digas a nadie”, una novela que narra la historia de Joaquín Camino, un joven que es homosexual y vive una serie de desavenencias porque no encajan en su familia ni en el ambiente conservador, machista de la clase media.

Otro personaje que logró gran notoriedad fue Gonzalo Guzmán, un reconocido actor que inició un romance con Joaquín Camino luego de conocerse en una entrevista. Pese a que en el libro no se mencionaba el nombre del periodista, para muchos, era evidente que se trataba de un libro autobiográfico.

Tras la publicación del primer gran éxito de Jaime Bayly, muchos empezaron a especular que el personaje de Gonzalo Guzmán estaba inspirado en Diego Bertie, quien también era un reconocido actor en los años noventa.

El periodista y actor se reunieron en “El Francotirador”

En ese mismo año, después de la publicación de “No se lo digas a nadie”, Jaime Bayly entrevistó a Diego Bertie en su programa “El Franotirador”. En medio de la conversación, el escritor hizo referencia a la novela.

“Tú sabes que yo publiqué esta novela y lamenté mucho que cierta prensa canallesca asociara cierta gente con mi novela. Tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué sentiste?”, preguntó Jaime Bayly a Diego Bertie.

Ante la consulta, el actor y también cantante solo atinó a decir lo siguiente: “No pasó nada. La he leído y me ha gustado. Me parece que es honesta y un poco adolescente, pero no en el mal sentido. Honestamente adolescente. Me gustó”.

Jaime Bayly vuelve a traer el tema al frente en programa de Magaly Medina

En el 2005, el escritor apareció en el programa de Magaly Medina y habló directamente de su atracción por Diego.

“Diego Bertie me ha gustado, sí. Tuvimos una historia muy bonita. Sí, (sé que se ha divorciado). Espero que esté bien, contento, lo recuerdo con cariño. Yo sí creo que Diego Bertie siempre me va a gustar, nunca digas nunca. Pero yo ya estoy viejito, no creo que le interese tener un revolcón conmigo”, expresó Bayly a Magaly Medina.

Diego Bertie niega amistad con el escritor

Frente a las constantes preguntas de la prensa, Diego Bertie marcó distancia del escritor y descartó cualquier amistad con el autor.

“Yo no cuento mis intimidades en la televisión, será su estilo, lo respeto. Que hable lo que le dé la gana, total, son palabras y palabras. No somos amigos, hace mucho que no lo veo siquiera, tampoco tengo ganas de verlo. Que siga haciendo su programa y yo hago los míos”, respondió furioso el actor nacional ante las insistentes preguntas de los reporteros.

Jaime Bayly y su polémica columna

En 2007, la polémica que envolvía a Diego Bertie y Jaime Bayly volvió a revivir después de que el periodista escribiera una columna en el diario Correo que tuvo como protagonistas a un actor y un escritor.

“El escritor escribe del hombre al que amó, el actor. Cambia los nombres, lo presenta como una novela, pero, cuando el libro es publicado, mucha gente en su país reconoce al actor y al escritor. (...) El actor se siente traicionado, todos saben o sospechan que fueron amantes. El escritor aclara que el libro es ficción, pero nadie le cree. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos. El actor se divorcia y reconoce que le gustan los hombres. El actor se divorcia y no reconoce que le gustan los hombres”, recita dicho escrito.

Sin embargo, el párrafo que despertó la alerta de que el texto hablaba de Diego Bertie fue el siguiente: “El escritor enciende la televisión y ve al actor cantando en una publicidad de detergentes”. En aquel entonces, el intérprete de “Qué difícil es amar” protagonizó un spot publicitario de una conocida marca de detergentes.

Jaime Bayly y Diego Bertie tomaron sus caminos

Los rumores del romance entre ambas figuras de la televisión fueron quedando en el olvido y, cada uno, tomó su rumbo.

Diego Bertie se divorció en 2004 de su esposa Viviana Monge, tras siete años de matrimonio. No obstante, siguió sumando éxitos en su carrera profesional. En 2022, fue consultado en redes sociales sobre si era gay; sin embargo, decidió responder con una singular respuesta: “¿Tú qué eres?”.

Por su parte, Jaime Bayly, de 57 años, se encuentra viviendo en Miami junto a su esposa Silvia Núñez del Arco, con quien tiene a su hija Zoe. Ninguno de los dos volvió a referirse el uno al otro hasta el lunes 30 de mayo, cuando el actor confirmó que sí tuvo un romance con el periodista.

Después de 28 años, Diego Bertie confirma romance con escritor

Tras varios años de rumores, Diego Bertie, por primera vez, reconoció ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que sí tuvo una relación “fallida” con Jaime Bayly, a quien señaló de haberle hecho ‘mucho daño’ por ventilar su historia en libros y artículos.

“Efectivamente sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante”, dijo para el programa “Magaly TV: La Firme”. “Expuso mi intimidad, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, añadió Diego Bertie.

