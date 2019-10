Diego Chávarri sobre audio que reveló su expareja: ​"Estaba molesto, estaba ofuscado" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la denuncia por maltrato físico y psicológico que hizo su expareja Yusley Cabrera en su contra, Diego Chávarri se comunicó con el programa 'Mujeres al mando' para dar su descargo sobre las fuertes acusaciones.

"Estaba molesto, estaba ofuscado y le decía que se vaya porque simplemente no quería tener más problemas. (...) Ella dice que ese día yo la agredí, pero ella me comenzó a tirar cosas y a molestarme. Sin embargo, luego se despidió de mi mamá y de mí. Hemos conversado y llorado juntos y ella se ha ido súper tranquila", manifestó el popular 'Diablito'.

Asimismo, Diego Chávarri aseguró que nunca hubo una agresión física de por medio y que incluso su expareja regresó a su departamento varias veces para hablar con él.

"Le di todo lo que necesitaba de la despensa porque me preocupaba, porque no tenía para comer. Ella ha regresado después de esa discusión para conversar conmigo un montón de veces, entonces no entiendo, si tiene tanto miedo por qué viene sola", agregó el exchico reality.