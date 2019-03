Diego Chávarri reveló que tuvo un 'affaire' con Macarena Vélez (VIDEO)

Diego Chávarri confirmó en la última edición de 'El valor de la verdad' que tuvo un "affaire" con Macarena Vélez cuando se encontraba distanciada de su actual pareja Said Palao.

“No lo partí (a Said Palao). Macarena tiene una relación con él desde hace muchos años, creo que tres. Trabajé con él en un mismo programa (Combate), pero no compartíamos (mucho). Con Macarena trabajábamos juntos en el programa. No sé si venía con problemas con Said o ya no estaba con él”, comentó el exchico reality sobre el tema.

Asimismo, Diego Chávarri resaltó que Macarena Vélez le gustaba como persona porque "es centrada, guerrera y trabajadora".

"Ella había terminado una relación o estaba en problemas. Día a día se iba creando algo más y teníamos más cercanía. Nos jugábamos, bromeábamos todo el programa y reíamos, hasta la gente de producción pensaba que tenía algo con ella. (…) Llega un momento cuando ella termina su relación y empezamos a acercarnos más. Hemos pasado bastante tiempo juntos, nos regresábamos juntos en su carro”, contó el popular 'Diablito' sobre la relación que tuvo con la integrante de Esto es Guerra.