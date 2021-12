Diego Rodríguez se pronunció ante las cámaras de “Estás en todas” sobre las críticas que recibió Luciana Fuster tras ser ampayada con él saliendo de una fiesta en Pachacamac. El integrante de “Esto es Guerra” aclaró que entre él y la modelo solo hay una amistad.

“Luciana y yo tenemos una bonita amistad, salimos en grupo, pero tú sabes cómo son las cámaras, solo se centraron en Luciana y en mí. Nos regresamos juntos porque somos amigos, no voy a pedir dos taxis”, dijo en un inicio.

“La pasamos bien y somos amigo, no hay nada más que eso, jamás pasaría algo con Luciana, más que una amistad”, enfatizó.

Asimismo, Rodríguez aseguró que entendía que las críticas le hayan afectado a Luciana Fuster. “Puedo entender que le afecte porque la gente sin saber puede decir muchos comentarios hirientes hacía una persona que en este caso no ha hecho ninguna falta, a mí me da pena porque es mi amiga. Nosotros por mucho tiempo no fuimos amigos, y ahora en el programa nos hemos llevado súper bien”, señaló.

Finalmente, Diego pidió que dejen de hacerle ‘cargamontón’ a Luciana y a él. “He visto comentarios diciéndome que era la expareja de mi amigo y sí, efectivamente, y es algo que no me merezco porque no estaría con la expareja de un amigo”, indicó.

