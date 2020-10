Diego Torres está convencido que, como van los tiempos, ver la luz de cada día es motivo de celebración. Por eso, en medio de la crisis y la pandemia, escribió “Amanece”, un tema, que quiso compartir en la interpretación con Jorge Villamizar, Macaco y Catalina García de “Monsieur Periné”.

“Es la canción que quise lanzar ahora y deseo transmitir a la gente. Las canciones empiezan por uno, y en este caso estamos en un tiempo tan raro, como que el tiempo cambió su forma, ya no sabemos en qué día estamos. Todo eso me permitió poder volcar cosas que venía sintiendo”, nos dice el cantautor desde Buenos Aires.

Todo ha cambiado, hasta las rutinas...

Nosotros los cantantes, que viajamos tanto, dejamos de hacerlo después de tantos años. Ahora estamos tratando de pasar este momento disfrutando de la casa, cerca de la familia, ese es el refugio para no salir y también el escenario para estar activo haciendo música.

¿No crees que esta es una pausa que todos necesitábamos?

Creo que sí, veníamos con un vértigo y un acelere en nuestra vida en plena era moderna, de mucha tecnología, y en el que el mundo supuestamente está cada vez más conectado, pero hay mil señales que no lo estamos. Hay valores que para mí no dejarán nunca de ser importantes, mirarse a la cara, decirse las cosas, por ejemplo, siguen siendo vitales. Uno debe tratar de utilizar la tecnología, pero siempre para lo que suma, en nuestro caso, está dentro de nuestra música y es buenísimo sacar provecho de eso, pero hay cosas que para mí son directas con la gente y no cambiarán nunca.

¿Y en esta pandemia te bajoneaste, o al contrario, motivaste a la creación?

El trabajar en casa, los que tenemos el estudio, tenemos la oportunidad de hacer música. Creo que es un momento propicio además, para hablar de buenos mensajes en las canciones. La actual tendencia de la música latina la estamos encaminando de una manera que se limita el mensaje a pocas palabras y sobre todo, carentes de buenos contenidos.

Contenidos especialmente violentos contra la mujer..

Y justo en un momento en el que la mujer está buscando derecho, igualdad, respeto, muchas canciones cosifican a la mujer. Son pocas las canciones que hablan de amor, y el amor para mí no pasa de moda, pero bueno, siempre las escuché y luego cuando comencé a hacerlas, me di cuenta que las más difíciles de hacer son las canciones de amor.

En una industria donde hay modas y tendencias te has mantenido fiel a tus raíces...

Creo que siempre busqué un equilibrio en eso, a mí me gusta modernizar, reinventarme, trabajo en el estudio y me gusta encontrar sonidos nuevos. Estoy mirando en cada cosa y si te proponen algo, y decís, ‘que buena esa idea’, para mí eso es clave. Fue por eso que mi música siempre fue sonando diferente y pude compartir con diversos artistas.

Hablando de artistas, música y creación, difícil situación por la que están pasando..

Es muy triste, muy doloroso lo que estamos viviendo los artistas, los músicos y los que dependen de nosotros . Somos vulnerables como cualquiera, a pesar de que siempre se nos ha mirado como seres de otro planeta.

Pero en esta terrible pandemia nadie se salva..

Creo que nos amaneció a todos, a grandes, chicos, ricos y pobres de alma, porque hay gente que tiene mucho dinero y una pobreza en su corazón, y si miramos, vamos a encontrar mucha así que está manejando países. La industria del entretenimiento está parada en todos los países, por eso, me cuesta mucho publicar una foto del recuerdo de un concierto porque digo: ‘¿Cuándo vamos a volver?’.

¿Y has imaginado ese día del reencuentro de los escenarios y el público?

De lo único que estoy convencido es que ese reencuentro será de una intensidad enorme. Te aseguro que me será muy difícil cantar, me ha pasado en muchos momentos de grandes emociones que se me hace un nudo en la garganta. La energía de ese día será demoledora y ahí estaremos para encontrarnos.