Doménica Delgado tras 'ampay' con Pedro Moral: "Hace más de un mes que ya no está con Sheyla" (VIDEO)

Tras la difusión de unas imágenes donde se le ve muy cariñosa y besándose con Pedro Moral, Doménica Delgado decidió contar detalles del encuentro que tuvo con la expareja de Sheyla Rojas el último fin de semana.

"Yo me encontré a Pedro en la discoteca y obviamente no era un lugar para hablar de temas que teníamos pendientes él y yo. Me dijo para hablar en casa de una amiga (en común) que era a pocas cuadras de la fiesta para poder solucionar los temas. No salimos juntos para evitar que nos graben, pero bueno creo que no importó", comentó la modelo en el programa Válgame Dios.

Asimismo, Doménica Delgado sorprendió al revelar que Pedro Moral y Sheyla Rojas están separados desde hace más de un mes, en respuesta a las críticas que le han hecho tras difundirse el 'ampay'.

"No tengo nada que ocultar porque no he hecho nada malo, ni él ni yo. Yo soy una persona soltera y él también lo es hace más de un mes. (...) Yo quiero aclarar que estoy soltera y que no me he metido en la relación de absolutamente nadie y más que es mi ex", agregó la exchica reality.

En otro momento, Doménica Delgado comentó que Sheyla Rojas ya estaría rehaciendo su vida y que más adelante saldrían las imágenes que comprobarían lo que dice.