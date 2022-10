El mundo de reggaetón siempre ha sido liderado por el cantante Daddy Yankee quien está próximo a despedirse de sus fanáticos en esta última gira que viene realizando por todo el mundo.

Uno de sus archi rivales es, sin duda, su cantante y colega Don Omar que recientemente brindó una entrevista al productor musical El Chombo, a quien ha decidido contarle toda su verdad sobre la enemistad y todas las versiones que se tejen en torno a qué pasó entre Daddy Yankee y él.

Finalmente, Don Omar se animó a contar su versión de los hechos y señaló que toda esta pelea se inició en el año 2015 cuando él le propone al productor musical Raphy Pina, de Pina Récords, realizar una gira que se iba a llamar “Don vs Don”, pero el empresario le pidió que incluyera Daddy Yankee en este tour.

A medida que comenzó a organizarse la gira de The Kingdom, hubo una serie de sucesos que incomodaron al cantante de “Danza Kuduro”, pero un hecho que enervó su cólera fue que, tras el primer show, salió una portada agresiva en el periódico más importante de Puerto Rico: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, le dijo Don Omar a El Chombo.

Desde ese momento, Don Omar nunca más volvió a verle la cara a ambos porque estaba muy disgustado por lo que le habían hecho, según su relato.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el cu... conmigo… Pero les dije: va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte y los voy a invitar a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”, agregó el cantante de “Pobre Diabla”.

De esta manera se inició el lío entre ambos cantantes el cual no tiene cuando acabar pues ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer y esta disputa los tiene alejados desde hace varios años.