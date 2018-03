Dorita Orbegoso criticó a hija de Melissa Klug y ella la defiende en vivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Melissa Klug sorprendió a más de uno al aparecer en el set de Combate, luego de que su hija sufriera una descompensación previo a la competencia de baile que realiza el reality.

La noche de eliminación en ‘Diosas en CBT’ puso nerviosas a varias de las participantes, quienes coincidieron en que Samahara Lobatón debía ser eliminada y no tener la posibilidad de ser salvada por el público.

"Pero nadie tiene la culpa de que nadie te siga. Si no les gusta a las personas, no te siguen. Tú sigues a las personas que tú quieres, que te gustan", fue la contundente respuesta de la 'Blanca de Chucuito'.

Tras el fuerte comentario de Melissa Klug, Dorita Orbegoso la encaró preguntándole si lo dicho había sido para ella. “Estoy hablando con él (Gian Piero Díaz). Si yo tengo algo que decirte te lo digo directamente”, atinó a responder Melissa.

“Espero que no haya sido para mí, porque tú no sabes cuántos seguidores tengo yo. Por otra parte, me parece mal educado de parte de Samahara decir 'ahora cada uno salva su pellejo' porque fácil es decir voten por mí, cuando las demás nos rajamos ensayando”, sostuvo muy fastidiada la chica reality.