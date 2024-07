A pesar de las tendencias musicales de moda, las hermanas Hanna y Ashley Pérez, conocidas mundialmente como Ha*Ash, están convencidas de que lo suyo siempre será cantarle al amor, por eso, con su más reciente sencillo “El cielo te mandó para mí” reafirman esa propuesta. “El cielo te mandó para mí es una canción de amor, estoy contando una historia mía”, dice Ashley, madre de una niña y la única casada del dúo. “Nosotras escribimos más hacia el desamor, pero el desamor también es una forma de amor, porque para vivir el desamor te debes haber enamorado”, agrega. “Hace 8 años no habíamos escrito una canción de amor y es bonito leer los comentarios que tiene esta última. Hay quienes la van dedicando no solo a sus parejas, también muchos los dedican a sus hijos; estamos hablando de un amor universal”, dice Hanna.

Esa es la magia de las canciones, cada uno le da su propio significado.

(Hanna) Efectivamente, hay otras personas que pueden dedicar el tema a un perro, o a un hijo, a lo que tú quieras. Yo, en estos momentos, no tengo pareja, pero se lo dedico a nuestros fans, porque gracias a ellos, Ashley y yo podemos seguir haciendo lo que amamos.

Hay quienes piensan que en épocas de mujeres empoderadas, agradecer en una canción por tener el amor de un hombre es algo pasado de moda. (Ashley) La vulnerabilidad para nosotros es fortaleza, y una virtud también, y al final nosotras escribimos sobre lo que nos está pasando. Siento que el amor nunca va a pasar de moda, porque todo el tiempo lo que buscamos es eso, lo que mueve montañas, es el amor, al final, no hay nada más bonito en la vida que amar y ser amados.

(Hanna) Siempre nos hemos sentido con esa libertad de contar nuestras historias, de amor, de desamor, de deseo, de tristeza, y yo creo definitivamente que poder sentir esa vulnerabilidad , para mí es una fortaleza. Sentirte a veces con esa debilidad que no controlas, y admitirlo, poder vivirlo del todo, es una fortaleza que se puede transmitir en una canción.

¿Y ustedes lanzan canciones cada mes como exige la industria?

(Ashley) Sé que hoy es común estar lanzando temas cada mes, pero para Ha*Ash y para mi es muy difícil porque somos muy celosas de lo que entregamos. Este último disco lo estuvimos grabando desde mi casa, produciendo las canciones, y no soltamos algo hasta que no sentimos que esté listo. En este caso ya tenemos listo el nuevo álbum que se llama Hashville.

¿En dos décadas de carrera el proceso de escribir canciones ha cambiado o lo mantienen?

(Hanna) Ha ido cambiando, a veces Ashley y yo nos sentamos a escribir y no sale nada, otras veces abrimos una botella de vino, me llama a su casa y nos inspiramos. Realmente no tenemos una fórmula.

Tampoco hay una fórmula para saber qué tema que lanzan será un éxito.

(Ashley) La mejor medidora de canciones son los shows, la música en vivo, de hecho hay una canción que se llama “Lo aprendí de ti”, que es un tema que ni siquiera se había considerado como sencillo de promoción. Viendo que los fans nos lo estuvieron pidiendo, pidiendo y pidiendo, acabó naturalmente siendo un sencillo, y hoy es la canción que más seguidores tiene en nuestras redes: 1 607 millones de vistas en YouTube.

¿El equilibrio entre ser hermanas y también compañeras en el escenario, cómo lo han logrado?

(Ashley) Como cualquier relación, hay altas y bajas, pero cuando hay amor por delante, y cuando amas a una persona, siento que la manera en que discutes, cambia las cosas, la manera en que afrontas los problemas, cambia todo. Si hay amor y respeto, yo creo que todo se soluciona.

¿En algún momento alguna de ustedes ha pensado ser solista?

(Hanna) Mira, yo no estaría allí si no estuviera con mi hermana. Y viceversa. Creo que Ha* Ash empezó juntas y terminará juntas, y sería una carrera con mucha soledad si lo hiciéramos solas.