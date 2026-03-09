“Fama” es el dúo de los hermanos Facundo y Mateo que unen el talento y la sensibilidad en un proyecto pop que conecta desde la emoción y la honestidad. De la mano de Rimas Music, hoy presentan su nuevo sencillo “Fuera de mí”, disponible junto con su video oficial, un lanzamiento que marca un paso importante en su evolución artística y abre una etapa más sólida y definida.

“Fuera de mí” retrata un episodio profundo de catarsis emocional. Durante mucho tiempo, “Fama” intentó escapar de una sensación constante de vacío y buscó respuestas en su interior, convencidos de que ahí estaba la solución. Con el tiempo llegó un entendimiento decisivo. El poder para transformar su realidad no estaba dentro, sino fuera de ellos. Ese descubrimiento se convirtió en un renacer. La canción captura el momento en que se recuperan la curiosidad, la inocencia y la posibilidad infinita de empezar de nuevo. No es un tema de derrota, es una canción de revelación. Es el instante en que cambiar la perspectiva transforma la manera de vivir y sentir.

El lanzamiento llega en un momento clave para el dúo de artistas peruanos. Tras el impacto de “La Verdad” , lanzada el 22 de enero, que superó los 500,000 views en YouTube, FAMA continúa consolidando una comunidad orgánica en crecimiento. Además, fueron seleccionados para aparecer en la portada de la playlist “Solo Pop” en Spotify, reafirmando su conexión con una nueva generación que busca honestidad emocional dentro del pop actual.

Este año, “Fama” llevará su propuesta a SXSW, uno de los festivales más importantes del mundo para la música y la cultura, celebrado en Austin, Texas, donde convergen artistas emergentes y proyectos que marcan tendencia. Con esta participación, el dúo expande su sonido y mensaje hacia una audiencia internacional y da un paso clave en su proyección fuera de México. Con “Fuera de mí”, Fama reafirma su identidad dentro del pop, apostando por letras honestas, emociones reales y una narrativa que evoluciona junto a su público.

ACERCA DE FAMA

“Fama” es el proyecto musical de Facundo Oliva (2004) y Mateo Oliva (2005), nacidos en Perú y con raíces argentinas que influyen en su identidad y sensibilidad artística. El nombre surge de la unión de Fa (Facundo) y Ma (Mateo), un reflejo del vínculo creativo que comparten desde la infancia, cuando incluso utilizaban una sola cuenta de PlayStation.

Crecieron en un entorno familiar inmerso en arte y música, influenciados desde pequeños por Michael Jackson y Elvis Presley, y más adelante por Justin Bieber, One Direction y Shawn Mendes. Esa conexión temprana los llevó a formarse musicalmente desde niños: Facundo comenzó a tocar guitarra a los 8 años y Mateo el piano a los 10. El sonido de “Fama” es íntimo y emocional, una mezcla de pop acústico con influencias de country, funk y elementos orgánicos. Las guitarras y los pianos tienen un papel central, acompañados de baterías suaves y letras que buscan conectar con lo humano y lo real.

Ambos también exploraron disciplinas creativas adicionales. Facundo desarrolló una carrera como actor en series y películas en Perú y estudió actuación en el Estudio Corazza de Madrid antes de dedicarse de lleno a la música. Mateo se formó en el mundo de la moda y trabajó como DJ especializado en vinilos, con afinidad por géneros como minimal, disco y electro. Estas experiencias enriquecen la visión artística del dúo y aportan profundidad a su estética musical.