Ed Sheeran donó su guitarra a Melody, una niña de 11 años con una enfermedad terminal

Síguenos en Facebook y YouTube

La superestrella del pop Ed Sheeran decidió donar su guitarra para aliviar el dolor de una niña que padece una enfermedad en fase terminal.

El cantante de éxitos como Thinking Out Loud,Shape of You y Perfect ha donado una guitarra firmada por el y que será sorteada por los padres de la menor, Karina y Nigel Driscoll.

Melody Driscoll, de 11 años y Ed Sheeran se han conocido dos veces y han desarrollado "un hermoso vínculo", y ella amablemente le habría agradecido por el gesto.

Melody padece de síndrome de Rett, enfermedad que es incurable y que afecta el desarrollo del cerebro, además no puede caminar o hablar y puede morir cualquier momento.

Los médicos del King's College Hospital de Londres están retirando la morfina y los esteroides a su hija, que -según sus padres Karina, de 35 años, y Nigel, de 46- ayudan a aliviar dolores de estómago agonizantes.

Agradecidos con Ed Sheeran

Karina dijo: "Estamos completamente abrumados por el apoyo de Ed Sheeran. Es tan adorable que piense en nosotros de esta manera. Vamos a organizar una rifa para que todos los fanáticos de Ed tengan las mismas oportunidades de ganar".

Ed, de 27 años, firmó el instrumento: "Toca esta guitarra con mucho amor...Ed.". Los padres de Melody estaban encantados cuando la estrella accedió a visitar a su hija en el hospital en noviembre de 2016.

La pareja luego disfrutó de una segunda reunión en un espectáculo privado celebrado en el estadio O2 de Londres. Karina dijo: "Melody puede no ser capaz de hablar, pero ciertamente tiene una personalidad increíble y está feliz".

"Cada vez que Ed aparecía en la televisión, su cara se iluminaba y le lanzaba besos. Bromeamos que él era su novio. Cuando se conocieron, tuvieron un vínculo instantáneo y encantador ", remarcó la madre.