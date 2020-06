El mediocampista de la selección peruana Edison Flores rompió su silencio y confirmó las conversaciones que se filtraron en las redes sociales. Sin embargo, negó que se haya reparado con su esposa, Ana Siucho.

Según el popular ‘Orejas’, él siempre interactúa con sus seguidores y hasta conversa personalmente con ellos por interno. Incluso, ellos les piden que mande saludos o ayudas sociales, pero que a él no le parece nada de malo.

“Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia una persona con la que hablo. Y esta situación no será motivo para dejar de hablar con mis seguidores, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento”, escribió el futbolista.

Asimismo, Edison Flores afirmó que recibió mensajes agresivos contra su sexualidad sin entender el motivo. Los calificó como gente que busca hacer daño.

“En mi carrera y en mi vida personal, siempre me he buscado mantenerme alejado de cosas que no suman y por eso solo me pronunciaré a través de este comunicado sobre este tema. Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto: hasta recibí muchos mensajes agresivos sobre mi sexualidad. ¿Por qué? No lo sé, y tenga claro que yo respeto todos los géneros por igual”, indicó.

Sobre su relación matrimonial con Ana Siucho, el futbolista negó que se haya separado y dijo que no suele subir fotos con ella en su cuenta de Instagram.

“Normalmente no subo muchas fotos ni de ella ni mi familia por si se han percatado; la última vez que subí unas fotos fue en mi cumpleaños en mayo y como podrá revisar mi feed, ahí están. El tipo de contenido en mi cuenta de Instagram es de fútbol y las historias de mi vida cotidiana”, se lee en su comunicado de Edison Flores.

