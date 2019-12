Comparan boda de Oreja Flores con la de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez

El futbolista Edison Flores y su novia Ana Siucho se encuentra a solo unos días de darse el “Sí, acepto”. Según transcendió la boda se realizará el sábado 21 de diciembre en Surco y la fiesta se desarrollará en el Estadio Monumental.

En una entrevista exclusiva con Reporte Semanal de Latina, el popular “Orejitas” habló sobre el tema y confesó sentirse emocionado.

Durante la conversación el entrevistador le recordó al volante de la selección peruana que pocas parejas han televisado su matrimonio y hasta lo comparó con la boda Gisela Valcárcel y Roberto Martínez, lo que generó la risa nerviosa de Flores.

“Gisela y Roberto... No me comparo con ellos. Pero sí va a ser un lindo recuerdo porque es un día importante para mí. Más importante para Ana porque dicen que en las bodas el novio es un invitado más, pero todo lo recaudado será para poder darle una navidad y un año nuevo a todos esos niños que lo necesitan”, expresó Edison.

El deportista también reveló que no es muy bueno con las actividades del hogar y hasta confesó no saber cocinar. “O sea, yo no sé cocinar. Una vez me metí (a la cocina) y no sabía ni freír un huevo. Mi plato sí lo lavo, pero cocinar no... No sé lavar la ropa, no sé cómo funciona la lavadora. Trapear sí sé, pero me da flojera. A veces se tiene que hacer y ayudar también”, dijo.

Edison Flores sobre su boda - Trome