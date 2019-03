Edith Tapia sobre Melissa Loza: "Uno no termina de conocer a las personas con las que está" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La madre de Guty Carrera, Edith Tapia, prefirió mantenerse al margen del problema en que se encuentra involucrada Melissa Loza, luego de que su novio fue detenido por presunta comercialización de drogas.

“Creo que en líos de familia uno no se puede meter, lo mejor es mantener la distancia. De pronto hay personas más cercanas que pueden aconsejar, pero realmente cuando una persona está distraída con algo es complicado que te escuche", comentó la actriz peruana.

Asimismo, Edith Tapia no dudó en desearle lo mejor a la expareja de su hijo y espera que pueda solucionar sus problemas por el bienestar de su hija.

"Solamente que le vaya súper bien y que pueda aclarar sus temas, sobre todo por la tranquilidad de ella y de su hija, que solucione sus problemas y que le vaya bien (…) Una amiga muy cercana pasó por un caso similar y la verdad no la pasó nada bien, a veces uno no termina de conocer a las personas con las que está, con las que frecuentas”, agregó muy apenada Edith Tapia.

Edith Tapia se alista para el cine

La productora y modelo Edith Tapia, bajo la dirección de la Productora Sinargollas y junto a un equipo dedicado a la búsqueda y formación de nuevos talentos, abrirán talleres de montaje y actuación dirigidos a niños y adultos a fines de marzo.

Sumado a ello, Tapia anunció que participará en dos películas que alista Sinargollas, una del género drama y la segunda, una comedia de mujeres. Indicó que le gustaría tener la posibilidad de compartir roles con su hijo Guty Carrera, quien se viene abriendo paso en la actuación en el difícil mercado mexicano.

“Acabamos de cerrar el taller de verano de actuación y ahora nos preparamos para el de invierno con gran acogida, estoy feliz porque tengo muchos proyectos para este año. Las dos películas que prometen. Sí me gustaría compartir con Guty pero él no vive acá, viene cuando le sale algunos trabajos pero si se da la oportunidad de pronto se le convoque para la cinta de comedia. Depende si tiene tiempo. Yo feliz de que venga. Ya mis dos hijos no viven acá”, señaló la experimentada actriz que adelantó que actualmente está soltera.