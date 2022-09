“Después de haber estrenado ‘La Hora Final’, que tocaba el tema de la captura de Abimael Guzmán, me quedé pensando que ha pasado el tiempo y aquí lamentablemente las cosas fueron empeorando, hemos pasado de una crisis a otra. Me pregunté de qué manera se podría canalizar en el cine ese hartazgo y en ese momento pensé que quizás a través de la comedia, de manera que no sea tan denso, como quizás en un drama o crimen”, cuenta el cineasta peruano.

Es una propuesta arriesgada…

Claro, combinar la comedia con el contexto político es bravo, pero empecé a dar vueltas por dónde podía ir y finalmente tomé el riesgo. Dije, vamos a tratar de hacer una suerte de sátira política pegada a la comedia con una historia que creo con la que se puede identificar cualquiera de nosotros.

Por eso los protagonistas de la historia son cuatro peruanos de a pie.

Son cuatro amigos de toda la vida del barrio, uno de ellos es profesor, el otro es chofer de transporte público, uno es enfermero y el otro trabaja en un puesto en galerías Brasil. Escogí cuatro actividades con las que de alguna manera todos tenemos contacto diario, son como estereotipos de peruanos que la están peleando y que cada uno en sus sistemas siente que cada vez la cosa está peor.

Hasta que a uno de ellos se le ocurre algo que los lleva a una situación límite.

El chofer de transporte público propone a sus amigos el plan loco de asaltar un casino y así darle la vuelta a sus vidas. Finalmente aceptan ser parte del plan y deciden asaltar el casino más grande del país la noche de Halloween, disfrazados todos ellos con los trajes y máscaras de los últimos cuatro expresidentes.

¿Apelaste a un cineasta referente en la comedia en tu propuesta?

No tanto de comedia política porque no hay, es un género complicado. Te diría que mi mayor referencia ha sido en el cine de la comedia costumbrista italiana, un poco más de esa onda de personajes cercanos, hasta cierto punto ingenuos… porque son cuatro amigos, que la verdad

no tienen ni idea de cómo asaltar a un casino.

Con muchas películas estrenándose una semana tras otra por la pandemia, pareciera que vivimos un buen momento en la industria.

La verdad es que este año, en general, al cine peruano no le ha ido muy bien por una mezcla de factores, ten en cuenta que después de más de dos años de acostumbrarte a ver las películas en las plataformas, quizás la decisión de salir, el tráfico, el taxi, la entrada, la canchita, eso equivale a uno, dos o hasta tres meses de un pago de una plataforma. Podría ser por el lado económico que todavía estamos medio golpeados, hasta de repente dicen: “Una película como esta, hay cincuenta iguales en Netflix ya para que voy al cine”…

¿Y una película al estilo de La Banda presidencial la vamos a encontrar en Netflix?

Es una película que está muy ligada a nuestra idiosincrasia y al contexto político social, no es una película que van a encontrar “igualita” en Netflix, ni en HBO, ni en Amazon, eso sí lo puedo asegurar. No es la comedia que ves y dices es la que acabas de ver el tráiler y hay cincuenta igualitas o del mismo corte, eso no, no hay una película así. Ojo, no digo que con eso sea la mejor, ni tampoco digo que te tenga que gustar, pero ese tipo no hay, es un dato objetivo. Una película que trate, repito, el contexto político social peruano, no del mundo, no de Latinoamérica, peruano desde la sátira, desde la comedia satírica, no hay en plataformas.

Eduardo Mendoza

Cineasta. Director y guionista de cine y televisión. Escribió y dirigió nueve largometrajes de ficción y un documental. Ganó con “La Hora Final” y “El Evangelio de la Carne”, el Concurso Nacional de Largometrajes organizado por el Ministerio de Cultura.