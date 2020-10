Eduardo Santamarina reveló, en una reciente entrevista al programa “Sale el sol”, que él y dos de sus hijos, frutos de su relación con Itatí Cantoral, se contagiaron de COVID-19.

El hecho se habría dado hace dos meses, cuando él se mantuvo alejado de la pantalla chica para “ocultar” que había dado positivo en una prueba de descarte.

“Eduardo y Roberto tuvieron. Los que siguen en saldo blanco son Mayrín (Villanueva, su pareja), Sebastián, Romina y Julia”, señaló el actor mexicano.

Santamarina afirmó que no quiso informar del hecho hasta que se recupere. “A mí ya me dio. Tuve COVID-19 hace como dos meses, más o menos”, señaló.

Asimismo, contó que él no tuvo ningún síntoma pero cumplió con su cuarentena. “Prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces, dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, comentó en la entrevista.

Cabe resaltar que él no ha dado detalles sobre su expareja, Itatí Cantoral, quien dio también positivo al coronavirus hace una semana.

