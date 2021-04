Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, apareció en la pista de “El artista del año” y sorprendió especialmente a Gisela Valcárcel, quien días atrás descartó la participación del también miembro del programa “América Hoy”.

‘Giselo’ hizo su aparición como parte del elenco de baile de Josimar, quien es participante del programa de América Televisión.

“Voltea, ¡no! Por favor, qué haces aquí. ¿Estás con micro?”, preguntó Gisela a Edson, quien respondió: “Ante todo, buenas noches. Yo tengo que hablar directamente con el señor Josimar porque el contrato ha sido con él. Discúlpeme, usted se está perdiendo el talento y el señor me ha contratado”.

En medio de la confusión, Josimar intervino para aclararle a Edson Dávila que lo había contratado para “que bailes, no para que hables”. Sin embargo, el popular ‘Giselo’ manifestó que solo estaba respondiendo a la pregunta de la conductora de “El artista del año”.

“Sí, Josimar, pero la señora no me ha contratado, el trato es contigo, pero no puedo quedar mal porque la señora me está preguntando qué hago aquí. Lo peor de todo es que las personas en sus casas están esperando este momento”, respondió generando la risa de los presentes.

Tras ello, ‘Giselo’ volvió a robarse la atención de los presentes tras imitar el incidente que sufrió Gisela Valcárcel con su vestido al inicio del programa, cuando intentó tocar el piso -como es costumbre- pero su vestido le jugó una mala pasada y casi se cae.

“Ja, ja, ja. Cuando te pongas estos zapatos verás que te pasa lo mismo”, dijo entre risas la conductora.

