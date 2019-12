Gisela Valcárcel a Pamela Franco: "Me han dicho que la gusana está acá" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Gisela Valcárcel se sorprendió al saber que Pamela Franco se presentaría en "El dúo perfecto" para reforzar el equipo de Mario Hart y Michelle Soifer.

La popular conductora de televisión llamó "gusana" a Pamela Franco tras enterarse de la presencia de la bailarina en el programa.

Todo inició cuando Valcárcel le preguntó a Angelo Fukuy sobre qué estaría haciendo Christian Domínguez en estos momentos.

“Christian en estos momentos se ha quedado matando el gusano”, respondió el cantante en referencia al tema de Gran Orquesta Internacional.

Ante la respuesta, la conductora manifestó: "¿Saben qué es lo peor? Que me han dicho que la gusana está acá". "No, no, perdón, no la gusana, borren eso. Que la chica está aquí”, indicó.

Gisela Valcárcel finalizó pidiendo a su equipo de producción que era mejor grabar el programa para evitar errores en sus declaraciones.