Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, recurrió a su perfil de Instagram tras su comentado ingreso al elenco de “El gran show”, programa de Gisela Valcárcel que tuvo su estreno el sábado 1 de octubre.

En su mensaje, el comediante volvió a negar el testimonio de Jessenia Velásquez (’Robotina peruana’), quien lo acusó de ser un hombre infiel en el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Mi personaje es para divertirlos y no para hacerlos enojar. Tanta crítica pero nadie sabe exactamente la verdad. Terceras personas, por 5 minutos de fama, malograron mi relación (con ‘Robotina’) aduciendo y mintiendo cosas, y jamás me corrí para responder, solo que no era el momento ni el lugar”, expresó.

El comediante pidió mayor tolerancia y aseguró que se comprometerá con sus presentaciones en “El gran show”, donde compite con Dalia Durán, Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, entre otros personajes de la farándula.

“Están en su libertad de creer o pensar como gusten. Igual, todo lo hago con mucho cariño para ustedes”, sentenció.