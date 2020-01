El Valor de la Verdad: Estas son las 18 preguntas que respondió Monique Pardo.

Monique Pardo estuvo en el Valor de la Verdad, luego de 8 años de su primera participación en el programa que conduce Beto Ortiz.

En esta oportunidad, la exvedette confesó que su hija lucero la agredió físicamente durante una discusión cuando la joven llegó tarde a su casa.

“Jamás le levanté la mano. Me he defendido sí, he tenido el reflejo y talvés no una vez, talvez varias veces, pero no premeditamente. Jamás... Fue en un conato de madre e hija cuando llegué tarde (a la casa), lo que hice fue defenderme, pero nada más. Es como cuando alguien se te viene encima y yo empujo, como un reflejo”, dijo Lucero en el set del programa.

“EL VALOR DE LA VERDAD” DE MONIQUE PARDO

1. ¿Te golpeó tu propia hija?

Sí. (verdad)

2. ¿Te sentiste morir el día que te arrebataron a tus nietas?

Sí. (verdad)

3. ¿Estuviste casada con un monstruo?

Sí. (verdad)

4. ¿Te debe su fama Susy Díaz?

Sí. (verdad)

5. ¿Tenías relaciones sexuales con Augusto Polo Campos cuando era pareja de Susy Díaz?

Sí. (verdad)

6. ¿Te obligó un cantante conocido a consumir cocaína?

Sí. (verdad)

7. ¿Tuviste una noche loca con César Cueto?

Sí. (verdad)

8. ¿Te utilizaba Teófilo Cubillas como su línea erótica privada?

Sí. (verdad)

9. ¿Te 'paleteó' Héctor Chumpitaz?

Sí. (verdad)

10. ¿Se escapaba Ramón Miflin de la cincentración para estar contigo?

Sí. (verdad)

11. ¿Hiciste el amor en el zanjón?

Sí. (verdad)

12. ¿Te consideras la campeona de la infidelidad?

Sí. (verdad)

13. ¿Has tenido más de 50 amantes?

Sí. (verdad)

14. ¿Le encantaba a Mick Jagger lucir su 'anaconda'?

Sí. (verdad)

15. ¿Te recibió en toalla Armando Manzanero en su cuarto de hotel?

Sí. (verdad)

16. ¿Te metió la mano 'Cheo Feliciano'?

Sí. (verdad)

17. ¿Viste llorar a Celia Cruz?

Sí. (verdad)

18. ¿Abusó de ti el hombre que te secuestró?

Sí. (verdad)