Monique Pardo señaló que su hija Lucero le agredió físicamente durante una discusión cuando la exvedette llegó a su casa muy tarde y no la encontró dentro cuando era solo una adolescente. Sin embargo la hija, quien acompañó a su mamá al programa, contó que no la golpeó pero que sí se defendió.

“Jamás le levanté la mano. Me he defendido sí, he tenido el reflejo y talvés no una vez, talvés varias veces, pero no premeditamente. Jamás... Fue en un conato de madre e hija cuando llegué tarde (a la casa), lo que hice fue defenderme pero nada más. Es como cuando alguien se te viene encima y yo empujo, como un reflejo”, dijo Lucero en el set del programa.

“Si ella dice que no me golpeó, no me golpeó. Tengo miedo de perderla, la acabo de encontrar y no quiero perderla”, explicó la autora de la canción ‘Caramelo’.

Monique Pardo aceptó en ese momento además que golpeó a su hija Lucero cuando era pequeña. “Sí, alguna vez la he abofeteado. Me arrepiento pero estaba tan desesperada”, contó.

Además la exvedette también reveló que su exesposo la agredió cuando ella era muy joven, motivo por lo que decidió poner fin a su relación con él.