Un hombre fue detenido por efectivos de la Policía Nacional tras ser acusado de realizar presuntos tocamientos indebidos y agredir físicamente a una joven en pleno centro de la ciudad de Ica.

Fue reducido

El hecho ocurrió en la calle Independencia, donde la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, caminaba por la zona cuando fue interceptada por un sujeto identificado como Miguel Ángel Olazábal Garibay.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre habría realizado actos de connotación sexual contra la joven y, posteriormente, la habría golpeado en reiteradas ocasiones. Como consecuencia de la agresión, la víctima recibió puñetazos en el rostro que la dejaron aturdida y en estado de shock, por lo que requirió auxilio inmediato.

Efectivos de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje por el sector advirtieron lo sucedido e intervinieron de forma inmediata. Los agentes lograron reducir y detener al presunto agresor en el mismo lugar de los hechos, evitando que abandonara la zona.

Tras la intervención, la joven fue auxiliada por los policías y trasladada para recibir atención médica, mientras que el detenido fue conducido a la dependencia policial correspondiente.

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