Nueva York fue el escenario elegido para la cuenta regresiva de la final del Mundial 2026. En pleno Rockefeller Center, la FIFA llevó adelante una nueva edición de la Copa de Leyendas, un evento pensado para reunir a algunas de las figuras más trascendentes de la historia del deporte y potenciar la expectativa por el duelo decisivo entre Argentina y España.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó de distintas actividades junto a los invitados y presidió la ceremonia de premiación. El dirigente le entregó el trofeo al argentino Javier Zanetti y también tuvo un cruce con Vozinha, el guardameta de Cabo Verde, que se ganó un lugar entre las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo.

En ese sentido, Vozinha se llevó buena parte de la atención. El arquero sigue disfrutando de la repercusión internacional que le dejó su gran actuación con Cabo Verde en el Mundial. El público lo ovacionó mientras mostraba algunos de sus reflejos en el partido de exhibición.

La cita reunió a nombres de peso a nivel internacional. Iker Casillas, Alessandro Del Piero, Kaká, Christian Vieri, David Trezeguet, John Terry, Davor Šuker, Carles Puyol y Javier Zanetti, entre otras leyendas que volvieron a pisar una cancha juntos.

Cabe mencionar que la Copa de Leyendas se consolidó como una de las citas más convocantes organizadas por la FIFA en la previa del cierre del torneo. La idea detrás del evento fue homenajear la historia del fútbol y acercarlos a los miles de fanáticos que se acercaron hasta el Rockefeller Center de Nueva York.

La combinación de leyendas de diferentes países, junto a deportistas de otras disciplinas como Novak Djokovic, le dio al encuentro un tono verdaderamente global y funcionó como preludio del clima festivo que promete la gran final entre Argentina y España.