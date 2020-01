Jimmy Santi confesó que pensó en quitarse la vida luego de ser estafado. En su reciente participación en “El valor de la verdad”, el cantante reconoció que le quitaron todo su dinero en época de Navidad y no tenía plata “ni para comer”.

“La depresión fue terrible, descubrí que me habían robado todo, que el amor que me daban era mentira. Más me dolía la traición. Era Navidad y no tenía plata para los regalos, no tenía ni para comer. Era los ahorros de mi vida para tener una vejez honesta”, contó el músico.

“Tengo una edad avanzada, gracias a mi energía y la de Dios sigo cantando bien. Tenía miedo de quedarme en la miseria y ser lástima de las personas. Tengo que morir en mi ley, trasparente y generoso. Tengo un arma y estuve a punto de matarme, la mano de Dios me detuvo", añadió.

Durante su participación en el programa, Jimmy Santi estuvo acompañado de sus amigos Lucho Aguilar, el abogado Luis Tudela y Leonor Fuentes Espinoza, su expareja.

Recordemos que el polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. El concursante debe responder 21 preguntas con la verdad para ganar 50 mil soles.

“El valor de la verdad”: Jimmy Santi reveló entre lágrimas que intentó quitarse la vida