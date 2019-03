Pedro Moral reveló que los ‘SheyShoes’ casi lo dejan en la quiebra

Síguenos en Facebook

Pedro Mortal lo contó todo en el sillón rojo. El empresario comentó en El Valor de la Verdad que él tenía muchos proyectos a futuro que involucraban la participación de Sheyla Rojas, pero ella jamás se “puso la camiseta” para salir a adelante.

Una de las empresas que creó Pedro Moral fue la marca de zapatos ‘SheyShoes’, junto a su hermana, en la cual tendrían como imagen a Sheyla Rojas, pero ella solo publicó una foto en su cuenta de Instagram de los productos y nunca más volvió a hacerlo.

Pedro Moral comentó que tuvo que invertir una fuerte suma de dinero en los ‘SheyShoes’ que casi lo deja en la quiebra, todo por hacerla feliz a su expareja.

“Hicimos una marca de zapatos, también pedí dinero ahí (…) Yo le dije, aquí no vas a ganar plata, cuando la empresa crezca, ahí vas a tener un sueldo. Aceptó, hizo las fotos, una vez colgó algo, y nunca más colgó nada. Una vez tuvimos una pelea y ella me dijo que no va a hacer nada de gratis”, comentó Pedro Moral.