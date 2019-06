‘El Valor de la Verdad’: Estas son las preguntas que respondió Xoana González en el ‘sillón rojo’

Síguenos en Facebook

Xoana González se sentó en el ‘sillón rojo’ de 'El Valor de la Verdad' de Beto Ortiz, donde contó toda su experiencia lejos de su esposo y también el enfrentamiento que tuvo legalmente con Melissa Loza.

Ante los comentarios de sus seguidores que esperan que esta presentación no le traiga un nuevo problema a Xoana González, la modelo argentina contó que ha sido asesorada por sus abogados antes de sentarse en el sillón rojo.

"Ya la semana que viene voy a los programas que me inviten, quería un programa que pueda explicar largo y tendido cosas que nadie sabe. No me meteré en problemas", escribió en sus redes sociales.

PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

1. ¿Le guardas rencor a Melissa Loza?Sí. Respuesta: VERDAD.

2. ¿Consideras desmedida la condena que te dio la justicia peruana?Sí. Respuesta: VERDAD

3. ¿Pudiste defenderte en el juicio que tuviste con Melissa Loza?Sí. Respuesta: VERDAD.

4. ¿Pagaste más de 16 mil soles para regresar al Perú?Sí. Respuesta: VERDAD.

5. ¿Le escribiste a Melissa Loza para pedirle disculpas?Sí. Respuesta: VERDAD.

6. ¿Le agradeces a Melissa Loza que ahora tu esposo te mantenga?Sí. Respuesta: VERDAD.

7. ¿Estás enamorada de Rodrigo? Presionó el botón rojo.Cambio de pregunta: ¿Tenías sexo virtual con Rodrigo? Sí. Respuesta: VERDAD.

8. ¿Xoana te casaste por que estabas embarazada?Sí. Respuesta: VERDAD.

9. ¿Mandaste a tu club de fans a seguir a Rodrigo?Sí. Respuesta: VERDAD.

10. ¿Pensaste en divorciarte de Rodrigo?Sí. Respuesta: VERDAD

11. ¿Te hubiera gustado ir a la fiesta del terror?Sí. Respuesta: VERDAD

12. ¿Ibas a ponerle nombre “Goku” a tu hijo?Sí. Respuesta: VERDAD.

13. ¿Hacías videos hablándole al bebé que tenías en el vientre?Sí. Respuesta: VERDAD.

14. ¿Tienes problemas con el alcohol?Sí. Respuesta: VERDAD.

15. ¿Pensaste en suicidarte?Sí. Respuesta: VERDAD.

16. ¿Te dejó de hablar tu hermano hace 17 años? Sí. Respuesta: VERDAD.

17. ¿Se avergüenza tu hermano de ti?Sí. Respuesta: VERDAD.

18. ¿Dijiste que Melissa había sido amante de Raúl Romero? No. Respuesta: VERDAD.

19. ¿Te alegró que Melissa Loza esté envuelta en problemas de drogas?Sí. Respuesta: VERDAD.

20. ¿Xoana consumes drogas?Sí. Respuesta: VERDAD.