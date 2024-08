Origen” y “Runa Simi”, fueron los últimos álbumes que lanzó Elleen Burhum, que significaron sin proponérselo, una pausa en su carrera. Tras 17 años de silencio, hoy en pleno 2024, estamos a un día del lanzamiento de “Respiro”, su regreso a lo que llama “música vivencial”, siempre recorriendo diversos géneros del folclore peruano.

“Después de “Origen”, hice otro disco con Shin Sasakubo, pero no llegamos a hacer un concierto ni nada. Me dediqué a hacer otras cosas que necesitaba, sin grandes compromisos, me retiré pero para hacer cosas lindas que no podía concretarlas por falta de tiempo”, dice la cantautora y presentadora de televisión.

¿A qué dedicaste ese tiempo sin compromisos de por medio?

Nadaba, comencé a correr tabla, también aprendí pole dance y ahorita mismo estoy en un lugar donde hago acrobacias aéreas. Sin embargo, a pesar de la ausencia de los escenarios, todo el tiempo estuve escribiendo música, soy una persona que está como un volcán contenido.

Esa sensación es porque tienes muchas canciones que quieres que sean escuchadas.

Claro, y ahora las quiero producir, tengo tantas ideas buenas que las estoy plasmando una por una. Una de ellas, la más reciente fue “Mi patria” que compuse el año pasado. No lo tenía planeado, simplemente me senté y la inspiración es así, tú te sientas y luego de repente, tienes una sensación y viene. Es bien autobiográfica esa canción.

¿Por qué sientes que Mi Patria es autobiográfica? Me acordé de cómo fue mi llegada al Perú a los siete años. Cuando ingresé al colegio yo no hablaba el idioma, y vi el escudo que me impresionó, por eso en la canción hablo de los símbolos patrios.

¿Fuiste la primera conductora de “Mediodía Criollo” en TVPerú , veías los nuevos programas con cierta nostalgia? No, yo no siento nostalgia de nada, nunca jamás la he sentido en mi vida, yo tengo otro carácter, hay que preguntarme dónde estoy parada ahorita. Para mí no existe ni nostalgia, ni ansiedad por el futuro, yo vivo lo importante de cada momento. Todos estos últimos años, simplemente me desconecté.

"Simplemente quiero compartir la magia que siento en la vida con la gente, y creo que lo puedo hacer a través de la música", dice Elleen Burhum.

En aquellos tiempos tampoco hacías caso a los comentarios que cuestionaban el hecho de que una alemana presentara un programa de música criolla. De repente la mentalidad importa bastante, tú lo puedes enfocar de ese lado, pero en mi lado, no era así, porque yo más bien cuando tomé las riendas de “Mediodía criollo”, porque conmigo se inició el programa, ya difundía la música peruana en radio.

¿Cómo se produjo la convocatoria?

Me llamó el ministro de Educación, y me preguntó directamente si yo quería conducir un programa en Canal 7, es más me dijeron que yo asuma la producción, pero yo no tenía la experiencia. Allí fue que ellos pusieron a la productora Teresa Blanco, con la que hicimos un súper lindo trabajo. Tres años duró mi participación en el programa, trabajé hasta el último día de mi embarazo estuve en la conducción con mi barrigota.

¿Y tu hijo cuántos años tiene ahora?

Veinticinco. Es cuando nace mi hijo que empiezo mi faceta de compositora, comencé a tener mi época de inspiración, de atreverme a escribir lo que yo sentía, por eso le puse música vivencial. Ese concepto no existía, ahora ya lo usan un montón.

¿En qué etapa artística estás, qué es lo quieres lograr a partir de este regreso? Simplemente quiero compartir la magia que siento en la vida con la gente, y creo que lo puedo hacer a través de la música, es la mejor forma como puedo hacerlo. La gente se siente bien cuando oye las canciones, y me gusta transportarlos a ese mundo, que en verdad a veces nos olvidamos por el ajetreo de la ciudad. No tenemos una conexión con la naturaleza y la magia de la vida, porque estamos atolondrados con la velocidad del tiempo.