El distrito de Huanchaco tiene un gran potencial para seguir creciendo y desarrollarse en distintos aspectos, sobre todo en el turismo; pero también afronta grandes problemas que urgen solucionar. Sin embargo, el alcalde Efraín Bueno Alva sorprendió a muchos cuando anunció que no descartaba dejar todo para postular a la Alcaldía de Trujillo en las elecciones de 2026. Sobre ese punto y otros temas el burgomaestre habló con Correo.

¿Qué problemas merecen prioridad de solución en su distrito?

El agua y alcantarillado. A los 20 días de iniciar mi gestión el desagüe se salía por las casas y llegaba hasta mis rodillas. Actualmente ese problema ya tiene una solución provisional. Las cámaras de bombeo uno, dos y tres están funcionando y estamos en un proceso de elevar informes a Sedalib para su aprobación. Acá se necesita un proyecto definitivo y eso está en manos del Ministerio de Vivienda y Sedalib.

El otro problema es el tema del muelle de Huanchaco: lo encontré cerrado porque en cinco años no le habían dado mantenimiento. Pero ya hay un presupuesto de S/ 40 millones por parte del Gobierno Regional de La Libertad para una restructuración total. Ya estamos en etapa de perfil técnico.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Tablazo de Sedalib se ha desbordado en varias ocasiones y afectado los humedales y totorales. Para evitar ello, hay una propuesta para arrojar aguas tratadas al mar de Huanchaco. ¿Cuál es su posición?

No hay nada definido por parte de Sedalib. Mandaron dos propuestas y se están evaluando. Ellos tienen que sustentar técnicamente si es factible esa idea. Tienen que ver el impacto ambiental que puede ocasionar. Igual, la Marina de Guerra tiene que emitir un informe para ver si es viable. Si procede, nosotros, con nuestros hermanos pescadores, hemos quedado en vigilar que no maltraten los balsares y no perjudiquen la zona de los totorales. Esto afecta el turismo y desarrollo económico. Ya hay perjuicio y hay denuncias al respecto.

Ahora mismo tiene un conflicto por su proyecto para reordenar el comercio ambulatorio en el balneario de Huanchaco. ¿Por qué sucede esto?

Nuestra intención fue reordenar toda esta vía de la ribera, pero creo que nos ha faltado socializar la idea con nuestros vecinos, porque hay un grupo que no está de acuerdo, pues cree que vamos a colocar más quioscos y eso no es así. Vamos a reducir de 35 a 25 los quioscos. Yo creo que detrás de esta oposición hay otros intereses.

De otro lado, tiene para este año S/ 60 millones para ejecutar obras, pero solo ha invertido el 12% de ese dinero. ¿Por qué tan lento?

Ese dinero ya está comprometido. Tenemos proyectos de pistas, veredas, sardineles, agua y alcantarillado. Nuestro presupuesto es tan alto, casi como el de Trujillo, pero estamos en proceso de licitación y recién voy a colocar la primera piedra en varias obras. Vamos a ir gastando y se verá el avance pronto.

Hay una gran problemática por atender y obras por ejecutar, pero usted ya adelantó sus intenciones de postular a la Alcaldía de Trujillo en las próximas elecciones.

No. a mí me consultaron si había la posibilidad y yo manifesté que cada persona tiene un sueño y una visión de seguir adelante en una carrera. No descarto esa posibilidad, pero aún falta mucho. Luego evaluaré.

Pero hay un compromiso que cumplir con los que lo eligieron.

Sí, vamos a seguir trabajando. Conozco el distrito de Huanchaco de cerca, vivo, camino por acá, nadie me lo ha contado. Sé de la necesidad que hay y estoy concentrado en darle solución. No podemos abandonar todo ello.

Además, es complicado que usted sea candidato por Trujillo, toda vez que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ha dicho que tiene sus “gallos”, Mario Reyna y Martín Namay, presumiblemente, para Trujillo y Región. ¿Qué opina?

Recordemos que en APP hay elecciones internas. En su momento lo tendrá que evaluar el presidente del partido, el comité y todos los partidarios, y se verá la mejor opción.

¿Pero no cree que hay una intención de querer promocionar a Mario Reyna y Nartín Namay?

Bueno, Mario Reyna ha expresado su deseo de postular. Al igual que mi persona y otros precandidatos, es el anhelo de muchos.

Ya que estamos hablando de elecciones, usted fue acusado de vulnerar la ley de publicidad estatal.

Sí. A inicios no pudimos entender ese tema, porque es muy drástico. Las imágenes del alcalde, el nombre se tiene que retirar de nuestras plataformas, pero ya corregimos.

Usted fue acusado por su pareja por agresión física. Eso es grave. ¿Qué nos puede decir?

No soy de hablar de mi vida personal. Mis disculpas del caso. Pero que quede claro que yo respeto a todos por igual.