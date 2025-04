Han pasado más de cinco meses desde que el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, tomó la decisión de destituir del cargo de gerente regional de Producción a Juan José Fort Cabrera, por presuntas irregularidades en el manejo del Programa de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite). Ahora, documentos a los que Correo ha tenido acceso reforzarían la versión de que hubo situaciones anómalas en ese proceso.

VER MÁS: La Libertad: Financiamientos irregulares ponen en la mira a Juan José Fort

QUE SE ANULEN

A través de dos informes legales (N° 003-2025 y N° 004-2025), expedidos el 14 y 15 de abril, respectivamente, se recomienda a la actual gerenta regional de Producción, Julia Soto Deza, el inicio del trámite administrativo de nulidad de los procesos concursables Procompite de los años 2023 y 2024, debido a que el comité evaluador no habría detectado una serie de vicios y presuntas irregularidades en los planes de negocios presentados.

De acuerdo con lo señalado en los documentos, durante las diferentes etapas del concurso no se advirtieron omisiones y requisitos que deberían cumplirse en cada plan de negocio. Además, se ha infringido lo señalado en el artículo N° 17 del Decreto Supremo N° 001-2021, pues se constituyó un comité evaluador con seis miembros, cuando la norma precisa que solo deberían ser cuatro.

LEER AQUÍ: María Olórtegui no renunciará a jefatura de la Defensoría del Pueblo en La Libertad

DETALLES

Procompite es un programa público que contiene una estrategia para mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el cofinanciamiento de planes de negocio presentados por Agentes Económicos Organizados (AEO). El presupuesto que se manejó en 2023 fue de S/ 25 millones y para el 2024 ese monto ascendió a S/ 33 millones.

En el Procompite 2023 se presentaron 75 planes de negocio. Tras el análisis del procedimiento seleccionador se detectaron vicios en los AEO como, por ejemplo, no se acreditó propiedad de terrenos en los que se instalarían maquinarias para el proyecto. Se presentaron constancias de posesión que no fueron expedidas por las autoridades competentes. Se encontraron expedientes técnicos sin firmas de los profesionales respectivos o por el titular de los AEO.

Las declaraciones juradas no tenían documentos sustentatorios y no se adjuntaron los scores crediticios de Infocorp de los miembros de los AEO.

VER MÁS: La Libertad: César Acuña continuará con los bailes en eventos oficiales

En el Procompite 2024 se revisaron 142 planes de negocio. Entre los vicios hallados figuran: algunos de los AEO no cumplieron con adjuntar la fecha de inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), para acreditar al menos un año de existencia. Algunas cotizaciones adjuntadas no cumplen con los requisitos establecidos por las bases o están mal sustentadas.

En algunos casos no adjuntaron la declaración jurada de no haber recibido cofinanciamiento Procompite y no se anexaron documentos de alianzas estratégicas.

Correo trató de obtener la versión de Julia Soto, gerenta regional de Producción. Tras plantearle el tema, dijo que nos devolvía la llamada para pronunciarse, pero no lo hizo hasta el cierre de esta edición.