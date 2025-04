César Acuña Peralta, gobernador de La Libertad, aseguró que volvería a bailar sus canciones de campaña electoral en eventos oficiales del Gobierno Regional, siempre y cuando sean tocadas por personas que no son parte de su equipo de trabajo.

Como se recuerda, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) archivó la investigación que le seguía por una aparente vulneración al principio de neutralidad, tras danzar la canción “El serranito” en la inauguración de un colegio inicial en el distrito de La Esperanza. En ese plantel, incluso, dijo que con ese tema obtuvo una de sus victorias electorales. “Me acuerdo del 2006 cuando bailaba y bailaba ‘El serranito’. ¿Mi premio? Alcalde”, afirmó el pasado 7 de abril.

Bajo la ley

Acuña reiteró, tal como lo hizo en sus descargos presentados ante el Jurado, que él no solicitó que toquen esa canción.

“Yo no lo he utilizado, quienes ponen las canciones son los lugares a donde voy, si de aquí a una semana ponen ‘El serranito’, tengo que bailar, si me ponen ‘La carta’, tengo que bailar, y si me ponen una canción que me encanta, ‘Cariñito’, lo voy a bailar lindo; pero siempre y cuando lo pongan ellos, yo no. Son personas que voluntariamente ponen las canciones”, indicó.

Además, pese a que en diversas partes del país ya se observan pintas en donde se anuncia su candidatura a la presidencia el 2026, el líder de Alianza para el Progreso (APP) negó que esté en campaña y aseguró que la propaganda la hacen los militantes, que “están emocionados” y quieren que “el candidato sea el fundador” del partido.

“Pero he dicho, y lo vuelvo a repetir, hay mucho tiempo para meditar, estoy contento en la Región”, declaró.

En ese sentido, César Acuña aseveró que tampoco hace caso a las encuestas que se publican en los últimos días, en donde, a un año de las elecciones, lo colocan en el cuarto lugar de las preferencias.