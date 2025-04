Desde que la psicóloga María del Carmen Olórtegui Risco fue designada como jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad empezó a recibir duras críticas. Algunos cuestionamientos fueron por sus vínculos partidarios con Alianza para el Progreso (APP) y otros porque, presuntamente, no reuniría el perfil para ocupar el puesto.

Sin embargo, la situación se ha ido complicando cada vez más para María Olórtegui. Ahora, fue observada por la Contraloría General de la República y denunciada ante el Ministerio Público.

DETALLES

En efecto, el pasado 8 de abril, el ciudadano Javier Carrión Ojeda se apersonó hasta la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo para denunciar a la jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, por la presunta comisión del delito de aceptación ilegal del cargo y falsedad ideológica.

El querellante anexó en su acusación el Informe de Control Específico N°001-2025-2-0680-SCE, emitido por la Contraloría General de la República, mediante el cual se advierte que María Olórtegui no cumpliría el perfil para ocupar dicho cargo.

Según se detalla en el documento emitido por el órgano de control, la funcionaria no presentó información que acredite el cumplimiento de la experiencia específica en la función o materia de dicho cargo.

ESTABA AFILIADA

Otro detalle relevante que observó la Contraloría es que María Olórtegui, cuando fue designada el 18 de noviembre de 2024, se encontraba afiliada a APP.

Es decir, la funcionaria representaba a la Defensoría del Pueblo en la misma región en donde era militantes de una organización política.

De esta manera, habría transgredido y vulnerado la directiva sobre neutralidad que deben mantener los servidores de ese organismo.

Este quebrantamiento a la prohibición se produjo durante un período de 3 meses y 16 días, comprendidos del 18 de noviembre de 2024 al 5 de marzo de 2025, fecha que terminó su afiliación con el partido que lidera César Acuña Peralta.

REFUERZA

De la misma manera, Javier Carrión Ojeda anexó a su denuncia el pronunciamiento que realizó el Colegio de Abogados de La Libertad, en donde el decano Yvo Hora Ordinola expresó su “profunda preocupación” por la designación de María Olórtegui como jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Correo trató de obtener la versión de la funcionaria denunciada, pero no contestó las comunicaciones.

No obstante, en anteriores ocasiones reconoció que no tiene experiencia en gestión pública, pero su trayectoria como encargada del área de Responsabilidad Social y jefa de Desarrollo de Talentos en la Universidad César Vallejo (UCV) le permitieron conocer la problemática de la sociedad. “Eso me ha permitido tener las diferentes aristas que también se manejan dentro de la Defensoría del Pueblo”, acotó en su momento.