Emanuel Soriano es el claro ejemplo de que en tiempos difíciles no se debe bajar la guardia, sobre todo, si hay una pasión de por medio como el teatro. Hoy junto a Alicia Mercado presenta “El compromiso” de Federico Abrill, dirigido por David Carrillo, propuesta virtual que la pandemia puso de moda para enfrentar la crisis en un sector muy golpeado.

“El llamado teatro virtual empezó a conectar bastante con la gente porque es como una ventana y una oportunidad para que se puedan ver a los actores en un espectáculo en vivo, al menos de manera virtual. Aunque con el tiempo ha ido bajando poco a poco, lo que tratamos es de mantener un poco viva la llama del teatro, allí estamos”, dice el actor.

¿Cuánto de compromiso hay en tu carrera?

La verdad que bastante, porque creo que la actuación ha sido algo en mi vida que me encanta, pero que siempre me ha dado un poco de miedo, en el sentido de que no sabía si iba a ser bueno o cómo me iba a ir. Es el temor que tiene el artista en general, los actores y las actrices, pero siento que con el tiempo la misma actuación me dijo: ‘dedícate a mí’.

Tú has ido descubriendo la carrera poco a poco, aunque pasaste por los talleres de Odar e Isola, no estudiaste la carrera de artes escénicas.

No, yo estudié Comunicación en la San Martín, pero de pronto empezaron a aparecer bastantes trabajos relacionados a la actuación en los que me involucré y llevé varios talleres, nunca los he dejado de hacer, siempre buscaba alguno nuevo, de clown, de improvisación, de dramaturgia, porque casualmente no llegué a estudiar la carrera. Siempre hay una oportunidad para seguir aprendiendo.

Hay quienes critican que se le dé oportunidad en televisión a personajes populares sin mucha preparación para roles dramáticos...

Yo creo que, por un lado, si no tienes la experiencia, es bueno dar una oportunidad para que ese personaje que no es actor aprenda y que mejore, por otro lado, hay personas que están muy preparadas y también es conveniente darles la oportunidad. Para mí, más importante que el talento, es la disciplina, y eso se ve en muchas aspectos, no solo en el lado deportivo, hay jugadores muy talentosos pero que sin disciplina no son nada, solo luz del momento. Para el artista, la disciplina que le pone a su trabajo, hace que cada vez sea más querido, más observado.

¿Consideras que en el teatro, el cine y la televisión siempre elegiste los papeles adecuados?

A todo artista le tiene que haber pasado que ha aceptado papeles que no le gustaron, o propuestas en las que no las pasó muy bien, y obviamente también me sucedió. En general, puedo afirmar que he estado muy contento en un 85 por ciento de las cosas que he hecho, me he involucrado en proyectos que me han gustado mucho, he sido feliz de prestarme como un instrumento de esas historias.

¿Estás consciente que dentro de las nuevas generaciones de actores eres considerado uno de los más talentosos?

En realidad nunca me confío, nunca me creo que soy talentoso y qué lo voy a hacer bien. La verdad, siempre el miedo y la inseguridad, que también es parte de ser artista, es bueno porque nunca das las cosas por sentadas, un personaje nuevo siempre será algo distinto, de todas maneras parte de ti. Lo que sí preocupa de las nuevas generaciones es que a veces la prioridad está en la fama, más que en el trabajo.

¿Cómo lo has manejado tú?

Yo agradezco la popularidad que me ha dado alguna serie de televisión, pero siempre es efímera, pasa un momento y ya está, al menos que involucres tu vida y a mí no me gusta involucrar mi vida personal más allá del trabajo. Me abruma mucho la fama, para mí si es contradictorio que mi pasión tenga que estar relacionada con la fama, me gustaría que sea mi trabajo el que la gente aprecie, donde yo no soy importante, lo importante es la historia, si es que no se considera eso, no existe nada. Siempre hay gente detrás del trabajo que uno hace y creo que cuando se reconoce una labor en equipo las cosas empiezan a funcionar.

Emanuel Soriano

Actor. Estudió actuación en el taller de Bruno Odar y luego con Alberto Ísola. Actualmente presenta su segunda obra virtual: “El Compromiso” de Federico Abrill bajo la dirección de David Carrillo y con la actuación de Alicia Mercado.