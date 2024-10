El cantante peruano Emil se presentó el Arena 1 de la Costa Verde, donde compartió escenario con la estrella argentina María Becerra.

La noche del jueves estuvo cargada de energía y emoción, y uno de los momentos más destacados fue cuando Emil interpretó su exitoso sencillo “Piola de Flow”, que rápidamente se ha convertido en un favorito entre sus seguidores.

El público no solo cantó y bailó al ritmo de las canciones de Emil, sino que también disfrutó de la presencia de diversas personalidades del medio artístico.

“Ni yo me la creo todo lo que pasó ayer. Simplemente, gracias” , expresó. “Les juro que ha sido el mejor show que he dado en toda mi vida. Gracias a todos los que fueron y por mostrarme su respeto. A los que me conocen y a los que no, solo quiero decirles que no les voy a fallar”.