Un vehículo particular impactó violentamente contra la base del Puente Caquetá y explotó segundos después, causando la muerte de una mujer que viajaba como pasajera. El conductor, identificado como Samuel Bernal, logró ser rescatado por transeúntes que presenciaron el accidente, pero no fue posible salvar a su esposa, quien quedó atrapada dentro del automóvil en llamas.

Según testigos, el vehículo perdió el control tras chocar con la base del puente y cruzó hacia el otro carril, donde ocurrió la explosión. La parte delantera del automóvil quedó completamente destruida, y restos del vehículo quedaron dispersos en la pista. La rápida propagación del fuego dejó solo unos segundos para que los presentes pudieran intentar auxiliar a los ocupantes.

Visiblemente afectado, Bernal relató entre lágrimas que un auto lo cerró repentinamente y no tuvo tiempo de reaccionar. “Un carro me cerró y no vi más, solo recuerdo lo que sucedió después”, declaró con angustia.

La mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, fue declarada muerta en el lugar por la magnitud del incendio. El conductor fue trasladado a la comisaría de Monserrat, donde se le realizó el examen de dosaje etílico y se inició la investigación del caso.

