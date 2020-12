La actriz y bailarina, Emilia Drago tuvo una reacción muy peculiar al ser sometida a la prueba molecular de descarte de COVID-19 que quiso compartir con sus seguidores en redes sociales.

Por eso lo registró todo en un video que publicó en su cuenta de Instagram donde se ve cuando le realizan el hisopado oral y nasal. Debido a lo incómodo que es ese tipo de test, Emilia no para de reírse al final de la prueba.

“Los problemas de la vida son como la prueba molecular. Todos los tomamos de manera distinta. Algunos lloran, otros se molestan, otros son indiferentes y a otros les da ataque de risa. ¡Esa soy yo!”, escribió Emilia Drago en la leyenda del video.

De inmediato, sus seguidores le contaron sus propias experiencias con el hisopado. “‘Jajajaja a mí también me dio risa, pero comencé a estornudar por la picazón del hisopo y me dio roche que pensaran que tenía el covid! Pero salió negativo!’; ‘Yo grité y lloré y luego me dió risa JAJAJAJAJAJA una fuente de emociones en menos de 10 minutos’; ‘En mi caso si derrame lágrimas y casi vomito.. Jajaja ya tenemos de experiencia... A ponerle buena actitud’”.

En mayo de este año Emilia Drago dio a luz a su segunda hija ‘Luna’ producto de su matrimonio con el actor Diego Lombardi con quien tuvo a su primera hija Lara.

