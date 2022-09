El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) ganó un premio Emmy, entregado este fin de semana, por su papel como narrador en la serie documental de Netflix “Our great National Parks”.

La serie, en la que colabora Higher Ground Productions, la productora que el antiguo inquilino de la Casa Blanca tiene con la ex primera dama, Michelle Obama, consta de cinco capítulos.

Uno de ellos, el dedicado a la Patagonia chilena, estaba nominado en la categoría de Cinematografía excepcional de un programa de no ficción, pero ese premio recayó en “Dancing with God”, el capítulo número cuatro de “100 foot wave”.

Obama suma este primer Emmy a los dos Grammy que ya poseía a los mejores audio-libros por “The Audacity of Hope” (La audacia de la esperanza), en el que expone su pensamiento político, y “Dreams from my father” (Sueños de mi padre), biografía con una visión más personal de su trayectoria.

Debido al elevado número de categorías de los Emmy, la Academia de la Televisión estadounidense los divide en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, este fin de semana, y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que tendrá lugar también en Los Ángeles el próximo 12 de septiembre.

Algunos galardones de esta primera tanda ya se habían adelantado. El español Alberto Mielgo, ganador del Oscar al mejor corto de animación por “The Windshield Wiper”, vio premiado su trabajo en “Jíbaro”, uno de los capítulos de la serie de animación de Netflix “Love, Death & Robots”.

“Jíbaro”, relato fantástico escrito y dirigido por el cineasta, se llevó el premio al mejor corto animado, y Mielgo vio también reconocida su labor en el “diseño de personajes” de animación.

Entre las grandes triunfadoras de esta edición estuvo la cantante británica Adele, cuyo programa especial “Adele: One night only” se llevó cinco distinciones, incluida la de mejor especial pregrabado o las de mejor dirección o mejor montaje de sonido.

Empató en número de premios “The Beatles: Get Back”, un documental de Disney+ en tres partes y dirigido por el cineasta neocelandés Peter Jackson, que se llevó entre otros el premio a la mejor dirección de un programa documental o de no ficción.

Con información de EFE.