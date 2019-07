'El Valor de la Verdad': La Chilindrina se sentará hoy en el sillón rojo para revelar sus secretos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

EN VIVO en El Valor de la Verdad. María Antonieta de las Nieves, conocida como 'La Chilindrina' se presentará esta noche en el programa 'El Valor de la Verdad' para hablar sobre cosas desconocidas de la serie de televisión 'El Chavo del 8'.

La actriz se sentará en el sillón rojo este 27 de julio y comentaría también cómo fue su relación con el desaparecido Roberto Gómez Bolaños, conocido como 'Chespirito'.

"Este sábado no se pueden perder El valor de la verdad. Sí, va a estar bien divertido, porque me dicen que me tengo que sentar en un sillón rojo. Beto, fíjate lo que te estoy diciendo, mira, no me gusta el chisme, eh, pero voy a estar este sábado en El valor de la verdad”, dice la actriz en el adelanto mostrado por Beto Ortiz.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor del programa compartió un video donde revela algunas de las preguntas que deberá responder el recordado personaje de la serie mexicana 'El Chavo del 8'.

"¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?", le pregunta Beto Ortiz. "Y le dijo 'esa sí me gusta, preséntamela", se escucha decir a 'La Chilindrina' como parte de su respuesta.

"¿Es la gira del adiós más larga que el maestro Longaniza?" y "¿Era Espiriririberto, o sea Beto, el verdadero nombre del Chavo?", son otras de las preguntas que contestará 'La Chilindrina' dejando al descubierto secretos de la popular serie mexicana.