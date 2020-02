Ya no se considera una “chica Disney” a pesar del suceso de “Soy Luna”, la exitosa serie con tres temporadas y 220 capítulos que protagonizó y la encumbró como ídolo de niñas y adolescentes. La mexicana Karol Sevilla, a sus 20 años, vive una etapa en la que busca desligarse de su personaje.

Ella misma lo admite. “Realmente ‘Soy Luna’ fue una época muy interesante para mí. Fue un reto gigante no solamente grabar y terminar un proyecto tan importante con una empresa tan grande, pero también es un reto ahora empezar esta etapa sola. Es como si te estuvieras lanzando a una piscina por primera vez”, dice la cantante y actriz que se presenta en Lima este 29 de febrero en el Centro de Convenciones María Angola.

¿Cuando terminaste de grabar la serie te sentiste desubicada, rara, en el limbo?

Al terminar “Soy Luna”, después de cuatro años, y regresar a tu país (la serie se grababa en Buenos Aires) retornar a México, fue una etapa que me gustó porque obviamente era un proyecto que ya esperaba que terminara por mi salud emocional, lo necesitaba. Me encantó poder regresar a mi familia pero llegó un momento en el que me pregunté: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar conmigo?

Y empezó la crisis...

La pasé muy mal. El año pasado fue un año muy complicado en todos los aspectos, empecé mi tour y de la nada me cansé. Pedí que se cancelara y dije: quiero descansar, tomarme un tiempo para pensar qué quiero hacer.

Lo mismo que le pasó a Miley Cyrus cuando terminó Hannah Montana. Esa crisis de estar cansadas del personaje.

Son etapas fuertes y creo que toda las chicas Disney pasamos por esto, salimos de Disney y queremos descansar. Pero no por el tema del chisme de que nos tratan mal y nos explotan, es por la energía que te demanda cuando es exitoso el proyecto. Nosotros estuvimos grabando y haciendo conciertos y giras casi al mismo tiempo, no teníamos descanso. En mi caso, que era la protagonista, obviamente mi trabajo era el triple por entrevistas, promociones, comerciales... En ese aspecto necesitaba con urgencia parar un poco.

Ahora ya más tranquila y descansada, ¿qué quieres proyectar?

En mi tour “Que se pare el mundo” me muestro tal como soy. Realmente en el escenario nunca he proyectado un personaje y creo que a la gente le gusta mucho el cambio que hice y está bien padre (bonito). Por ejemplo, me dicen que en mis fotos se me ve súper sexy, lejos de esa imagen del personaje. Son cambios naturales que tengo que tener y la gente lo está tomando muy bien.

¿Esos cambios los decides tú o un equipo de trabajo?

La mayoría de cosas las decido yo, obviamente hay un equipo atrás que me ayuda, pero en realidad en mi imagen nadie se mete. Quiero mostrarme como soy, nunca voy a hacer algo que los demás quieren ver, siempre voy a mostrar algo que quiero que vean de mí. No busco hacer feliz a los demás, busco ser feliz yo misma. Desde siempre he tenido eso en mi cabeza y todos lo han respetado.

Se nota que tienes los pies bien puestos sobre la tierra...

Creo que en esta carrera uno debe saber manejarse, saber lo que quiere, de lo contrario te vas a volver loco muy rápido.

¿Quién es Karol Sevilla?

Actriz y cantante

Artista estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Su carrera se inició a los seis años en comerciales de televisión antes de llegar a actuar en series y telenovelas.