​Ernesto Pimentel sobre El Reventonazo de la Chola: "Somos un programa que tiene muchas estrellas"

El animador Ernesto Pimentel, quien interpreta al personaje de la “Chola Chabuca”, presentó a los comediantes Pablo Villanueva, conocido como “Melcochita”, y Alfredo Benavides como nuevos integrantes del programa El Reventonazo de la Chola.

“Somos un programa que tiene muchas estrellas. No solo están ellos dos, sino también Manolo Rojas, Kike Suero, Nabito y todos los que ven en mi programa. La idea es que todos sean goleadores. Este es el Mundial del Humor”, indicó el conductor de televisión.

Con relación a si cree que el ingreso de Alfredo Benavides pueda molestar a su hermano Jorge Benavides, expresó: “Siento que es un tema que no me corresponde a mí decirlo. Creo yo que Alfredo es muy talentoso. Si ellos lo han dejado, habría que preguntarles a ellos. Él estaba totalmente libre”.

Además, Pimentel profundizó en sus intenciones de postular a una curul en el Congreso.

“Me lanzo al Congreso. Creo que nadie puede negarme esa posibilidad. Y eso lo haré en las tablas: seré una candidata al Parlamento. Eso es lo que voy a hacer, un personaje, así que no se molesten. Es una obra de teatro que tendrá 10 funciones en el Teatro La Plaza. Pero de llegar el caso que me anime, creo que no la fregaría tanto como otros”, subrayó el actor.

Nuevo espacio. Pimentel, además, dio detalles de su último proyecto televisivo, ligado a la música y las entrevistas, pero sin dejar de lado a su popular personaje de la “Chola Chabuca”.

“Me gustaría apostar por otro programa, pero sin desligarme de la ‘Chola’. Quiero proponer otra cosa nueva, además, porque el canal me lo ha pedido. Quiero volver a la música andina, tener más espacio para lo musical y para mis homenajes”, comentó Pimentel.