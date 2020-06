Ernesto Pimentel celebrará su primer Día del Padre este domingo 21 de junio. El conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ contó que su pequeño hijo, de 11 meses, es quien le da aliento para luchar en estos momentos difíciles que se viven debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La figura de América Televisión comentó que todos los días es un aprendizaje al lado de su hijo, a quien considera una bendición en su vida. “Por ahora solo he tenido un hijo y día a día estoy aprendiendo a ser padre de la mano de Gael, de su sonrisa y su crecimiento”, indicó.

“Siempre dije que no venía a traernos nada, pero fue al revés, nos trajo todo: me sostiene, me acompaña, me encanta cantarle. Ahora estira las manitos y se queda en el aire como esperando que la vida lo impulse y eso es lo que quiero, que dé solo sus pasos”, añadió el actor cómico.

Ernesto Pimentel reconoce que no será una de las más grandes celebraciones del Día del Padre; sin embargo, aseguró que tener a su hijo lo llena de dicha.

“Hoy hay tanta tristeza, pero debemos aferrarnos a la vida y cada uno tiene a alguien a quien querer, sea o no sea nuestra familia. Me ratifico que una persona es completa aunque no tenga hijos, pero en este caso la vida me ha dado esta oportunidad y no lo desaprovecharé. Celebro mi primer Día del Padre, la vida y me comprometo a no cansarme”, concluyó.

