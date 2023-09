Janet Barboza se refirió a la actitud de Yahaira Plasencia al aparecer resguardada con varios agentes de seguridad durante un evento dentro de una universidad. Y es que la conductora de “América Hoy” aseguró que, en sus tiempos, ella solo pedía a una persona para que la cuidara.

“Siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa al empresario, pero no, cuando uno ya es adulto, tranquilamente puede hacer lo que yo hago, decirle que solo necesito una persona de seguridad que me acompañe y que chequee que no haya un mañoso”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Edson Dávila ‘Giselo’ afirmo que la popular ‘Rulitos’ también andaba chalequeada hasta para ir al canal. “Perdón señora Janet, usted en su momento andaba chalequeada, sabemos que andaba bien resguardada, incluso para llegar al canal”, expresó.

No obstante, Janet Barboza no se quedó callada y encaró a su compañero de conducción EN VIVO. “Hablas cualquier idiotez, no hay mayor conocimiento, sonseras hablas, sonso”, dijo bastante molesta.

