En una velada que fusionó tradición, arte y talento musical, la Asociación de Músicos en Retiro de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional ofreció una retreta en el parque Néstor Martos, conmemorando su Día y el de su patrona Santa Cecilia, patrona de los músicos.

La Asociación de Músicos en Retiro, integrada por 25 experimentados artistas, fue la protagonista en la que sus miembros deleitaron con un variado repertorio que no solo puso en valor su vasta experiencia artística, sino que también mantuvo viva la rica tradición de las bandas militares y policiales peruanas.

PATRIMONIO CULTURAL

Este colectivo se erige como un custodio invaluable del patrimonio musical y disciplinario de las instituciones tutelares del Estado y han dedicado sus vidas al servicio de la nación a través del arte y continúan realizando presentaciones en varios escenarios.

La celebración de Santa Cecilia se enriqueció con la destacada participación de los jóvenes talentos de los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra, quienes exhibieron su formación y potencial artístico, con la promoción y difusión de sus expresiones culturales.