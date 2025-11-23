La Orquesta Sinfónica de la UDEP ofreció un grandioso espectáculo con el concierto denominado “Sinfonías”, organizado por el área de Arte y Cultura de Vida Universitaria de la Universidad de Piura, en la Capilla Santa María de Lourdes – Quinta Ana María.

El evento congregó a numerosos asistentes y presentó un repertorio preparado especialmente para esta temporada, con una puesta musical que destacó por su calidad y participación estudiantil.

Ahí se pudo escuchar “La conquista del paraíso” del compositor Vangelis; “O Mio Babbino” de Giacomo Puccini; “El barbero de Sevilla” de Gioachimo Rossini; el “Vals N°2” de Dmitri Shostakovich; “Summer II de las Cuatro estaciones” de Antonio Vivaldi, entre otros temas.

OBRA TEATRAL

La institución, además, anunció dos presentaciones de la obra clásica Don Juan Tenorio, donde el elenco teatral de la universidad llevará a escena en distintos espacios de la ciudad.

La primera se realizará el lunes 24 de noviembre, a las 7:00 p.m., en el Cementerio San Teodoro. El ingreso para este espectáculo será mediante la donación de un panetoncito o una leche, productos que serán destinados a las chocolatadas navideñas de la Beneficencia de Piura.

La segunda función se llevará a cabo el jueves 27 a las 7:30 p.m., dentro del programa “Teatro bajo las estrellas”, en las Pérgolas de Hidráulica del campus universitario. Una actividad al aire libre que permitirá al público disfrutar la obra en un ambiente cercano y participativo.

Con estas actividades, la UDEP reafirma su compromiso con la promoción del arte, la música y el teatro como componentes esenciales de la formación integral y la vida cultural en la región.

FERIA ARTESANAL

Asimismo, el Centro Cultural UDEP y FIAD realizarán la feria artesanal “Piura a través de la cerámica”, donde se podrá conocer el trabajo de los alfareros de Chulucanas, así como recibir una clase maestra de alfarería con artesanos locales.

El evento se desarrollará el sábado 29 en la Carpa CA101 (frente a Playa 2), donde se podrá apreciar la muestra artística, así como adquirir diversas piezas de cerámica elaboradas por ellos.