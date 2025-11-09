Un libro relacionado a la historia y la cultura de Piura que constituye una investigación colectiva y que explora aspectos del pasado virreinal y republicano de la región será presentado hoy, a las 11:30 a.m., en la V Feria del Libro de Piura que se lleva a cabo en la plaza de armas.

La presentación del libro “La Historia y la Cultura de Piura” estará a cargo de los docentes de la Universidad de Piura, Víctor Velezmoro, Cynthia Briceño y Ruth Rosas, quienes harán una aproximación temática, desde una perspectiva interdisciplinaria, de quienes examinan las manifestaciones culturales, sociales y políticas que definieron la identidad piurana a lo largo de los siglos.

SUS AUTORES

Una aproximación temática incluye los trabajos de los profesores Laura Albornoz, Carlos Arrizabalaga, Cynthia Briceño, Shirley Cortez, Pável Elías, Merly Flores, Julissa Gutiérrez, Elizabeth Hernández, Alfonso Lip, Ruth Rosas, Carlos Sánchez, Cristina Vargas y Víctor Velezmoro, pertenecientes a las facultades de Humanidades y Derecho de la UDEP.

El propósito central de esta publicación es fomentar el conocimiento histórico y cultural de la región piurana a través de un enfoque analítico y riguroso, buscando rescatar episodios, procesos y personajes que forman parte del legado colectivo.

La colectividad piurana está invitada a este evento cultural donde se puede nutrir de información sobre lo que ocurrió en Piura en siglos pasados, además podrá acceder al stand de publicaciones recientes de la Universidad de Piura.

ACTIVIDADES.

Como parte de la programación de la IV Feria se desarrollarán mediaciones de lectura del libro los días 9, 15 y 16 de noviembre, a las 11:30 a.m. En estas sesiones, el público conocerá más sobre los temas abordados en la publicación y dialogará sobre la actualidad.

Asimismo, se presentarán dos autoras increíbles que llegan con presentaciones de libros que no se deben perder, con historias inspiradoras y mucho amor por la lectura.

Hoy, a las 5:00 p.m., Nelly Rossinelli presenta su libro “Las recetas de mi vida” y el próximo jueves 13, Andrea Llosa presenta su libro “Manual para decir nunca más”.