La Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura y la Asociación Pluma Libre realizarán desde hoy hasta el 16 de noviembre la V Feria del Libro en la Plaza de Armas, con el propósito de fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en la región.

Durante el evento, editoriales, librerías, autores, distribuidores y gestores culturales locales y nacionales se darán cita para compartir con el público presentaciones de libros, talleres, cuentacuentos, conversatorios, ponencias y espectáculos artísticos que buscan acercar la literatura a todos los públicos.

ACTIVIDADES

“Como toda feria, nuestro objetivo es fortalecer el ecosistema del libro, desde los autores y editoriales hasta los lectores. Buscamos mejorar el acceso al libro y reconocer el trabajo de quienes integran esta cadena cultural” , señaló Giovanna Bisso, directora de la DDC Piura.

Entre los invitados que participarán en diversas actividades culturales y presentaciones de libros se encuentran: Rosa María Cifuentes, Karina Rivera, Andrea Llosa, Nelly Rosinelli, Ernesto Gamarra, Yunilda Castro y Willy Wong.

Habrá conversatorios con grupos literarios como Rizoma, Mendel & Co. y Ataraxia, presentaciones de libros como Sabina de Amparo Lapo, El banquillo de Montesinos de Ernesto Gamarra. Además eventos infantiles como el cuentacuentos de Fernanda Reusche.

También se presentarán ponencias culturales, entre ellas Piura en Mario Vargas Llosa y su obra, a cargo de Víctor Hugo Palacios Cruz.