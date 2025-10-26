Danitza Crosby, cuya vida es un constante viaje hacia la poesía, en busca de esa música que está en el aire y en la naturaleza, presentó su libro de poemas “En Tsonkiri”, un fascinante recorrido al interior de uno mismo y cuya presentación y comentarios estuvo a cargo del destacado literato Javier Canzino.

Con poemas donde el amor pareciera ser el principal espejo, la escritora lo expresa a través de un lenguaje que procura ser lo más sencillo posible. En este primer poemario de Danitza Crosby, invita a leerlo con ojos prestos a la alegría y al optimismo, con un lenguaje diáfano de diálogo con el universo.

DIÁLOGO

En ello la escritora deja plasmado sus pensamientos em poemas donde el amor pareciera ser el principal espejo en la vida de las personas.

Danitza Crosby, además de escritores es artista, docente, poeta y titiritera piurana, autora de “las plaquetas Fénix del abismo”; “Distorsiones astrales”; “Orquídea salvaje”; “Arauca, el río vibrador”; “Fuegos del dragón de acuarius”; “Albatros de nuevas tierras”.

Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Trujillo “Virgilio Rodríguez” y es Licenciada en Educación de la Universidad de Cajamarca.